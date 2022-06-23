Укрзализныця назвала самые популярные направления
Наиболее популярны с начала лета железнодорожные сообщения между Харьковом и Ужгородом, а также Львов – Запорожье
Об этом сообщила Укрзализныця в телеграм.
"Укрзализныця определила самые популярные поезда по количеству перевезенных пассажиров с начала лета", – говорится в сообщении.
По данным госкомпании, наиболее популярен с 1 июня поезд №45 Ужгород — Харьков — Ужгород, который за это время перевез более 35 тыс. пассажиров.
На втором месте по популярности сообщение между Львовом и Запорожьем: более 29 тысяч пассажиров воспользовались поездом №86 Львов — Запорожье — Львов, еще более 28 тысяч — поездом №120 Запорожье — Львов — Запорожье.
Также популярны направления из Днепра в Трускавец и из Киева в Ковель: более 26 тыс. пассажиров с начала лета перевез поезд №41 Днепр — Трускавец — Днепр, более 23 тысяч — поезд №97 Киев — Ковель — Киев.
Как отметила Укрзализныця, украинцы активно возвращаются из эвакуации в безопасные регионы, в частности в Киев. Также в компании отмечают оживление бизнес-путешествий.
Всего с начала лета Укрзализныця перевезла пассажирскими поездами 776 тысяч пассажиров, добавил перевозчик.
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