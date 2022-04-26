Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.



"Один железнодорожник погиб и четыре ранены. Так заканчивается сегодняшний день, когда российские войска обстреляли пять наших станций", - написал Камышин.

Напомним, 25 апреля 2022 г., российские кафиры произвели обстрел 5 железнодорожных станций центрального и западного регионов Украины, сообщают о пострадавших.

В результате ракетного удара 25 апреля произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное".

Эксминистр иностранных дел Украины считает, что бомбардировка железной дороги – неудачная попытка России остановить поставки оружия в Украину.

Спасатели Львовщины показали, как ликвидировали пожар на Золочевщине после ракетного удара.

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