Укрзализныця назначила семь дополнительных поездов к горнолыжным курортам

Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци.

В новом графике УЗ появились семь рейсов до лыжного курорта Буковеля: №5/6 Мариуполь - Рахов; №15/16 Харьков - Рахов; №55/56 Киев - Рахов; №95/96 Киев - Рахов; №25/26 Одесса - Рахов; №125/126 Николаев - Рахов; №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).

Также Укрзализныця ускорила ряд рейсов: поезд №13/14 Киев - Солотвино из Киева будет добираться быстрее на 3 ч 16 мин и на 2 ч 20 мин - обратно; №77/78 Харьков - Мариуполь из Харькова будет добираться на 2 ч 5 мин быстрее и на 3 ч 29 мин - обратно; №84/83 Киев - Мариуполь из Киева будет добираться на 2 ч 13 мин быстрее и на 1 ч 24 мин быстрее - обратно; №108/107 Одесса - Ужгород из Одессы доедет на 1 ч 15 мин быстрее и на 1 ч 29 мин - обратно; №145/146 Киев - Измаил из Киева будет доезжать быстрее на 49 мин и на 1 ч 02 мин - обратно.

Укрзализныця уже открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.