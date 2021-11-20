Укрзализныця назначила семь дополнительных поездов к горнолыжным курортам
С 12 декабря до горнолыжных курортов в Карпатах будут курсировать семь дополнительных поездов
Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци.
В новом графике УЗ появились семь рейсов до лыжного курорта Буковеля: №5/6 Мариуполь - Рахов; №15/16 Харьков - Рахов; №55/56 Киев - Рахов; №95/96 Киев - Рахов; №25/26 Одесса - Рахов; №125/126 Николаев - Рахов; №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).
Также Укрзализныця ускорила ряд рейсов: поезд №13/14 Киев - Солотвино из Киева будет добираться быстрее на 3 ч 16 мин и на 2 ч 20 мин - обратно; №77/78 Харьков - Мариуполь из Харькова будет добираться на 2 ч 5 мин быстрее и на 3 ч 29 мин - обратно; №84/83 Киев - Мариуполь из Киева будет добираться на 2 ч 13 мин быстрее и на 1 ч 24 мин быстрее - обратно; №108/107 Одесса - Ужгород из Одессы доедет на 1 ч 15 мин быстрее и на 1 ч 29 мин - обратно; №145/146 Киев - Измаил из Киева будет доезжать быстрее на 49 мин и на 1 ч 02 мин - обратно.
Укрзализныця уже открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.
- Напомним, Укрзализныця с 12 ноября возобновила курсирование девяти вагонов-трансформеров из Киева в Харьков.
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