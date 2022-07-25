Укрзализныця назначила ряд эвакуационных поездов с Востока Украины. Список и расписание

Об этом сообщает Укрзализныця.

"Эвакуация из зоны боевых действий продолжается: напоминаем жителям Славянска, Краматорска и ближайших населенных пунктов об угрозе интенсификации боевых действий и неизбежных перебоях с отоплением, водоснабжением и водоотводом в регионе, особенно в отопительный сезон", - говорится в сообщении.

Бесплатный эвакуационный поезд №234 Покровск - Львов (через Днепр). Он курсирует ежедневно из Покровска в 16:30, прибывает во Львов в 17:30 следующих суток. На борту поезда есть возможность оформить материальную помощь от государства и получить его сразу по прибытии на вокзалы Днепра или Львова. Также работает программа поиска временного места жительства "Там, где вас ждут".

Поезд №45 Харьков-Ужгород отправляется из Харькова в 13:10, прибывает в Ужгород в 14:37 (через Львов).

Поезд №15 Харьков - Ивано-Франковск курсирует по четным числам, отправление из Харькова в 16:35, прибытие в Ивано-Франковск в 13:10 (через Львов).

Поезда Интерсити+ №725 и №723 сообщением Харьков – Киев. Рейс №725 отправляется из Харькова ежедневно в 08:30 и прибывает в Киев в 15:26. Рейс №723 отправляется из Харькова ежедневно в 13:34 и прибывает в Киев в 20:19.

Дополнительно с 29 июля будет курсировать поезд №287 Харьков-Одесса. Он будет отправляться из Харькова по нечетным числам в 07:58, прибывать в Одессу в 10:39. Жителям Донбасса удобнее будет сесть на этот поезд в Лозовой (туда поезд прибывает из Харькова в 10:24). Кроме того, этот поезд делает важную остановку в Никополе, который также все чаще подвергается российским обстрелам.

Добраться Харькова для дальнейшей пересадки на поезда дальнего сообщения можно рядом пригородных маршрутов, курсирующих от станции Лозовая: электропоезда отправляются 6 раз в день, в 05:10, 07:00, 12:44, 15:43, 17:40 и 19: 40 (в Беляевку).

"Помните: ваша эвакуация дает возможность ВСУ спокойно работать, защищая нашу землю. Стены, огороды и другое имущество не стоят вашей жизни", - добавляют в Укрзализныце.

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