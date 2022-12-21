Укрзализныця назначила праздничный ретро-поезд на паровозной тяге в Киеве
В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. Рейсы запланированы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января
Об этом информирует Укрзализныця .
"На рождественско-новогодние праздники Укрзализныця назначает сказочный ретро-поезд на паровозной тяге. Три уикенда подряд - 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января - по столице будет курсировать наш празднично-экскурсионный паровоз, который подарит вам незабываемые эмоции", - пишет пресс-служба.
На вокзале будут встречать помощники святого Николая, а в вагонах воспитанники Киевской детской железной дороги проведут экскурсию по истории столицы.
"В составе поезда будет аж два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с местами для сидения, среди которых вагон-буфет", - рассказывают в Укрзализныце.
Поезд будет отправляться в 12:34 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала. Путешествие будет длиться чуть больше часа.
Билеты уже в продаже на сайте по запросу поезд №894/893 Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный и в кассах.
Стоимость взрослого билета от 138 грн, детского – от 104 грн.
"В случае объявления воздушной тревоги до отправления поезда со ст. Киев-Пассажирский рейс откладывается до 14:00. Если же отбой воздушной тревоги не будет объявлен до 14:00, пассажирам будет предложено сдать билеты и прийти в другой день", - добавляют в пресс-службе.
- 9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.
- В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.
- 20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях.
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