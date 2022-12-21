Об этом информирует Укрзализныця .

"На рождественско-новогодние праздники Укрзализныця назначает сказочный ретро-поезд на паровозной тяге. Три уикенда подряд - 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января - по столице будет курсировать наш празднично-экскурсионный паровоз, который подарит вам незабываемые эмоции", - пишет пресс-служба.

На вокзале будут встречать помощники святого Николая, а в вагонах воспитанники Киевской детской железной дороги проведут экскурсию по истории столицы.

"В составе поезда будет аж два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с местами для сидения, среди которых вагон-буфет", - рассказывают в Укрзализныце.

Поезд будет отправляться в 12:34 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала. Путешествие будет длиться чуть больше часа.

Билеты уже в продаже на сайте по запросу поезд №894/893 Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный и в кассах.

Стоимость взрослого билета от 138 грн, детского – от 104 грн.

"В случае объявления воздушной тревоги до отправления поезда со ст. Киев-Пассажирский рейс откладывается до 14:00. Если же отбой воздушной тревоги не будет объявлен до 14:00, пассажирам будет предложено сдать билеты и прийти в другой день", - добавляют в пресс-службе.