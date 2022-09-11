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Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд на 11 сентября
Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на воскресенье, 11 сентября. Проезд в нем бесплатный
Об этом идет речь на сайте компании.
Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.
- Напомним, вокзал в шляпке: в Калуше будут по-особому встречать стотысячного пассажира "Стефания экспресса"
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