Укрзализныця назначила новый поезд Киев – Хелм – Киев с 1 мая
С 1 мая будет курсировать поезд №23/24 из Киева в польский Хелм и в обратном направлении
Об этом заявили в Укрзализныце .
"Поезд №23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29", - говорится в сообщении.
Для удобства станцией Хелм обеспечили хабовое сообщение с Варшавой: пассажиры, приезжающие в Хелм, могут быстро пересесть на поезд в Варшаву, отправляющийся из столицы Польши в 13:11 и прибывающий в нее в 16:11.
Такой же маршрут есть и в обратном направлении: из Варшавы польский поезд отправляется в 12:18, а прибывает в Хелм в 15:31. Это дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд из Хелма в Киев.
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