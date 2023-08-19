Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Отправление из Киева в 06:28, из Ривне в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27. Никакого подъема на границе среди ночи и легкая пересадка на польский интерсити IC21100 до Варшавы (18:12) -21:02)", - говорится в сообщении.

В обратном направлении поезд будет отбывать в 10:23 из Хелма (пересадка с поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 - Хелм 08:42). Он будет в Киеве уже в 22:45.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци.