Укрзализныця назначила новый международный поезд Киев – Хелм
Укрзализныця открыла продажу билетов на новый международный маршрут между Украиной и Польшей № 119/120 Киев – Хелм: первый поезд отправится 3 сентября
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Отправление из Киева в 06:28, из Ривне в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27. Никакого подъема на границе среди ночи и легкая пересадка на польский интерсити IC21100 до Варшавы (18:12) -21:02)", - говорится в сообщении.
В обратном направлении поезд будет отбывать в 10:23 из Хелма (пересадка с поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 - Хелм 08:42). Он будет в Киеве уже в 22:45.
Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци.
- Тем временем с 8 сентября польская железная дорога будет проводить ремонтные работы на путях на Перемышль. Пассажиров просят учитывать временные изменения в расписании
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