Укрзализныця назначила новый Интерсити Киев – Харьков
С 16 июля по Укрзализныце будет курсировать временный Интерсити+ №720/719 по маршруту Киев — Харьков
Об этом информирует Укрзализныця .
"Одно из самых популярных и загруженных направлений Укрзализныци получит временный ночной рейс по скоростному Hyundai Rotem", - пишет пресс-служба.
Интерсити будет ездить с 16 июля по 9 августа только в воскресенье, среду и пятницу.
Из Киева поезд №720 будет отправляться в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04.
В обратном направлении из Харькова поезд №719 будет ехать в 23:33, а в столице в 04:56.
Сообщается, что с 19 июля расписание поезда будет скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке.
Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
- 23 мая Укрзализныця объявила о пилотном проекте по введению женских купе в поездах. Этому предшествовала петиция, в которой украинки просили создать отдельные вагоны для женщин для их безопасности.
- 12 июня открылась продажа билетов в женские купе. Их можно приобрести только в Интернете.
- 30 июня Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное