Укрзализныця назначила новый Интерсити Киев – Харьков

Об этом информирует Укрзализныця .

"Одно из самых популярных и загруженных направлений Укрзализныци получит временный ночной рейс по скоростному Hyundai Rotem", - пишет пресс-служба.

Интерсити будет ездить с 16 июля по 9 августа только в воскресенье, среду и пятницу.

Из Киева поезд №720 будет отправляться в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04.

В обратном направлении из Харькова поезд №719 будет ехать в 23:33, а в столице в 04:56.

Сообщается, что с 19 июля расписание поезда будет скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке.

Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.