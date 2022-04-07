Укрзализныця назначила на 8 апреля дополнительный поезд Харьков—Киев—Львов

Об этом сообщили в Укрзализныце .



"Укрзализныця назначает на 8 апреля дополнительный поезд Интерсити+ Харьков—Киев—Львов. Отправление в 10:30", – отметил перевозчик.



Купить билеты на поезд можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах, на booking.uz.gov.ua и в чатботе Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.

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