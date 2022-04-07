Укрзализныця назначила на 8 апреля дополнительный поезд Харьков—Киев—Львов
8 апреля отправится дополнительный поезд Интерсити+ Харьков—Киев—Львов
Об этом сообщили в Укрзализныце .
"Укрзализныця назначает на 8 апреля дополнительный поезд Интерсити+ Харьков—Киев—Львов. Отправление в 10:30", – отметил перевозчик.
Купить билеты на поезд можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах, на booking.uz.gov.ua и в чатботе Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.
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