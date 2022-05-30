Укрзализныця назначила на 30 мая один дополнительный эвакуационный рейс
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 30 мая. Он отправится из Покровска
Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте.
Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.
Как отмечают в УЗ, время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.
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