Укрзализныця назначила на 30 июля один эвакуационный рейс
Поезд будет следовать из Покровска через Днепр во Львов
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов", - говорится в расписании.
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