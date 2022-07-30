Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов", - говорится в расписании.

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