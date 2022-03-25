Укрзализныця назначила на 25 марта дополнительный эвакуационный рейс из Днепра во Львов
Сегодня, 25 марта, компания назначила еще один эвакуационный поезд Днепр - Львов. Он отправится вечером
Об этом говорится в Telegram "Укрзализныци".
Известно, что дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ отправится из Днепра во Львов в 20:00. Проезд в эвакуационных поездах бесплатный. Приоритет в посадке дается женщинам, детям, пожилым и лицам с инвалидностью.
- Ранее в Укрзализныце обнародовали детальное расписание дополнительных эвакуационных поездов на 25 марта
- Напомним, на пятницу, 25 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Мелитополя в Запорожье.
- Эвакуационный поезд Киев - Ивано-Франковск попал 24 марта под обстрел русских войск под Васильковом, пострадавших нет.
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