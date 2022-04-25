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Укрзализныця назначила на 25 апреля 6 дополнительных эвакуационных рейсов
По состоянию на 25 апреля Укрзализныця назначила 6 дополнительных рейсов для эвакуации мирного населения
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
По состоянию на 25 апреля будут курсировать следующие эвакуационные рейсы:
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1;
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;
- 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский;
- 11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск;
Эвакуационные рейсы полностью бесплатны. При этом Укрзализныця предупреждает, что точное время отправления поездов может изменяться.
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