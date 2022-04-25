Укрзализныця назначила на 25 апреля 6 дополнительных эвакуационных рейсов

Об этом сообщается на официальном сайте компании.



По состоянию на 25 апреля будут курсировать следующие эвакуационные рейсы:

11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;

14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1;

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;

06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский;

11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск;

Эвакуационные рейсы полностью бесплатны. При этом Укрзализныця предупреждает, что точное время отправления поездов может изменяться.