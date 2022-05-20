Укрзализныця назначила на 20 мая один дополнительный эвакуационный поезд
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 20 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 20 мая:
16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов
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