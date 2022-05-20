Укрзализныця назначила на 20 мая один дополнительный эвакуационный поезд

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 20 мая:



16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

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