Укрзализныця назначила на 16 мая один дополнительный эвакуационный поезд
Укрзализныця назначила на 16 мая дополнительный эвакуационный поезд из Покровска.
Об этом Укрзализниця сообщает на своем официальном сайте.
Поезд №234/233 будет ехать по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Предварительное время отправки – 16:30.
Как отмечают в УЗ, время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.
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