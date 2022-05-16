Об этом Укрзализниця сообщает на своем официальном сайте.

Поезд №234/233 будет ехать по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Предварительное время отправки – 16:30.

Как отмечают в УЗ, время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.

На Луганщине и Донетчине 15 мая ВСУ отбили 17 атак, сбили два вертолета, а россияне обстреляли 32 жилых дома в 23 населенных пунктах.

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