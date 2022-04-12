Укрзализныця назначила на 13 апреля 2 дополнительных рейса "Интерсити+" - в Днепр и Львов

Об этом Укрзализныця сообщила в Телеграмме.



"Укрзализныця назначает на завтра, 13 апреля, дополнительные рейсы Интерсити+: Дарница – Днепр (без заезда на Киев-Пассажирский) в 08:30, Днепр – Львов в 17:00", – сообщила госкомпания.



Билеты можно приобрести на сайте и чат-ботах Укрзализныци.



Напомним, Укрзализныця восстановила пригородные поезда из Харькова в Сумы.