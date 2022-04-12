Укрзализныця назначила на 13 апреля 2 дополнительных рейса "Интерсити+" - в Днепр и Львов
Укрзализныця назначила на 13 апреля 2 дополнительных рейса "Интерсити+" – из столичной "Дарницы" в Днепр и из Днепра во Львов
Об этом Укрзализныця сообщила в Телеграмме.
"Укрзализныця назначает на завтра, 13 апреля, дополнительные рейсы Интерсити+: Дарница – Днепр (без заезда на Киев-Пассажирский) в 08:30, Днепр – Львов в 17:00", – сообщила госкомпания.
Билеты можно приобрести на сайте и чат-ботах Укрзализныци.
Напомним, Укрзализныця восстановила пригородные поезда из Харькова в Сумы.
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