Укрзализныця назначила на 1 июня один дополнительный эвакуационный поезд
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 1 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 1 июня:
16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов
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