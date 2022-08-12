Об этом сообщает Еспресо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .

Эвакуационный поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

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