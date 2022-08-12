Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
Из Покровска во Львов Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд на 12 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Эвакуационный поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.
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