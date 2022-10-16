Укрзализныця назначила эвакуационный поезд 16 октября из Покровска во Львов
В Укрзализныце добавили, что время отправки может меняться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах
16 октября из Покровска во львов отправится эвакуационный поезд, сообщают в Укрзализныце .
Эвакуационный поезд на 16 октября отправится сегодня в 16.30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.
- Напомним, с 14 октября Укрзализныця возобновила поезда в Краматорск Донецкой области. Ежедневно поезд отправляется из Киева в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении – в 14:35 и будет прибывать в 21:13.
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