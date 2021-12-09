Укрзализныця назначила два дополнительных поезда на новогодние праздники

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба АО "Укрзализныця".



УЗ назначила поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.



Кроме того, компания назначила "Лыжный Экспресс" №745/746 Киев-Славское, который будет курсировать 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.



Маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев был продлен до Винницы. Поезд будет курсировать по новому маршруту 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.



В УЗ добавили, что сейчас идет работа над назначением дополнительных поездов на следующие маршруты:

Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;

Киев-Ужгород;

Харьков-Львов;

Одесса-Ужгород;

Одесса-Харьков;

Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;

Киев-Ковель.

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила о запуске "Лыжного экспресса" №745/746 Киев-Славское.

В компании отметили, что наибольшим спросом в зимние праздники пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении.