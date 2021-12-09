Укрзализныця назначила два дополнительных поезда на новогодние праздники
Укрзализныця назначила два дополнительных поезда, которые будут курсировать на новогодние праздники, и продлила один рейс
Об этом сообщила в Telegram пресс-служба АО "Укрзализныця".
УЗ назначила поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.
Кроме того, компания назначила "Лыжный Экспресс" №745/746 Киев-Славское, который будет курсировать 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.
Маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев был продлен до Винницы. Поезд будет курсировать по новому маршруту 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.
В УЗ добавили, что сейчас идет работа над назначением дополнительных поездов на следующие маршруты:
- Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
- Киев-Ужгород;
- Харьков-Львов;
- Одесса-Ужгород;
- Одесса-Харьков;
- Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;
- Киев-Ковель.
- Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила о запуске "Лыжного экспресса" №745/746 Киев-Славское.
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