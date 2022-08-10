Укрзализныця назначила дополнительный рейс поезда из Запорожья в Киев
Укрзализныця назначила дополнительный рейс поезда №272/271 Запорожье — Киев
Об этом информирует Укрзализныця .
"Мы стремимся вывезти в безопасность как можно больше украинцев и поэтому, учитывая активность в направлении Никополя и Марганца, отправим 11 августа вне графикового рейса поезда №272/271 из Запорожья", - говорится в сообщении.
11 августа поезд №272/271 из Запорожья выедет в 20:05 и прибудет в Киев в 09:38.
На следующий день, 12 августа, этот поезд обратно из Киева отправится в 22:30 и прибудет в Запорожье в 11:53.
- Укрзализныця назначает ежедневно эвакуационный рейс из Покровска во Львов. Проезд в нем бесплатный
- Также известно, что с 5 августа Укрзализныця возобновила курсирование поезда Киев-Ясиня. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах вокзалов.
- За последнюю неделю, пока идет обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли около 2 тысяч человек, из них 385 детей.
- В ночь с 9 на 10 августа в Запорожье россияне убили женщину, обстреляли почти 30 домов. ПВО ВСУ сбила три вражеских ракеты.
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