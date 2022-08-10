Об этом информирует Укрзализныця .

"Мы стремимся вывезти в безопасность как можно больше украинцев и поэтому, учитывая активность в направлении Никополя и Марганца, отправим 11 августа вне графикового рейса поезда №272/271 из Запорожья", - говорится в сообщении.

11 августа поезд №272/271 из Запорожья выедет в 20:05 и прибудет в Киев в 09:38.

На следующий день, 12 августа, этот поезд обратно из Киева отправится в 22:30 и прибудет в Запорожье в 11:53.

Укрзализныця назначает ежедневно эвакуационный рейс из Покровска во Львов. Проезд в нем бесплатный

Также известно, что с 5 августа Укрзализныця возобновила курсирование поезда Киев-Ясиня. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах вокзалов.

За последнюю неделю, пока идет обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли около 2 тысяч человек, из них 385 детей.

В ночь с 9 на 10 августа в Запорожье россияне убили женщину, обстреляли почти 30 домов. ПВО ВСУ сбила три вражеских ракеты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb