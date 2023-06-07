Об этом информирует Укрзализныця.

Поезд №248/247 будет отправляться из Одессы во вторник, четверг и воскресенье в 17:11 и прибывать в Киев в 08:53.

В обратном направлении, из Киева, поезд будет двигаться в понедельник, среду и пятницу в 17:14 и прибывать в 09:12.

Впервые поезд отправится в столицу 11 июня, а на следующий день отправится в Одессу.

Этот маршрут соединит Черкассы с Одессой и Киевом.

Также поезд будет останавливаться на станциях Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и другие.

Билеты на этот рейс доступны в приложении, на сайте, в чат-боте и в кассах.

Фото: Укрзализныця