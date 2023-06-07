Укрзализныця назначила дополнительный поезд Одесса - Киев
С воскресенья, 11 июня, отправляется дополнительный поезд №248/247 Одесса — Киев, который будет курсировать трижды в неделю по каждому направлению
Об этом информирует Укрзализныця.
Поезд №248/247 будет отправляться из Одессы во вторник, четверг и воскресенье в 17:11 и прибывать в Киев в 08:53.
В обратном направлении, из Киева, поезд будет двигаться в понедельник, среду и пятницу в 17:14 и прибывать в 09:12.
Впервые поезд отправится в столицу 11 июня, а на следующий день отправится в Одессу.
Этот маршрут соединит Черкассы с Одессой и Киевом.
Также поезд будет останавливаться на станциях Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и другие.
Билеты на этот рейс доступны в приложении, на сайте, в чат-боте и в кассах.
Фото: Укрзализныця
- Напомним, Укрзализныця объявила о пилотном проекте по внедрению женских купе.
- С 10 июня, впервые с начала полномасштабной войны, Укрзализныця возобновит курсировку скоростного поезда "Интерсити+" 732/731 по маршруту Киев – Днепр – Запорожье.
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