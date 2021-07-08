Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Кременчуга в Бердянск
Укрзализныця с 12 июля назначила дополнительный ночной поезд Кременчуг, Полтава, Харьков - Бердянск
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, 12 июля Укрзализныця назначает курсирование дополнительного двухгруппного ночного поезда №250 / 261-262 / 249 Кременчуг, Полтава, Харьков - Бердянск.
По информации компании, поезд №250 / 249 Кременчуг, Полтава - Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он прибывает в 7:27. Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.
Поезд №261 / 262 Харьков - Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 4:50.
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