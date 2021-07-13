Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Харькова в Геническ
Укрзализныця запускает курортный поезд в Геническ
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Региональный экспресс № 729/730 Харьков - Геническ начнет курсировать с 17 июля.
Из Харькова поезд будет отправляться в 6:29 и прибывать в Геническ в 13:26.
Назад Экспресс будет выходить в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.
Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.
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