Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный рейс

Об этом говорится в телеграм-канале УЗ .



Поезд "Интерсити+" будет отправляться из Харькова во Львов в 16:00.

Напомним, Укрзализныця добавила эвакуационные поезда в Дарницу, Харьков, Днепр, Краматорск и Запорожье.

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