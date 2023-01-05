Укрзализныця назначила дополнительные рейсы ретро-поезда в Киеве на 14 и 15 января
В столице 14 и 15 января по дополнительным рейсам будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. На вокзале пассажиров будут ждать помощники святого Николая, а в вагонах – подарки для детей
Об этом сообщила Укрзализныця .
Отмечается, что в составе поезда будет два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с сидячими местами.
"14 и 15 января по столице будет курсировать наш празднично-экскурсионный паровоз, который так полюбился пассажирам. На вокзале вас встретят сказочные помощники святого Николая, а в вагонах маленьких пассажиров будет ожидать настоящий праздник и подарки от Укрзализныци и ЮНИСЕФ", - говорится в сообщении.
Отправится поезд в 12:34 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала, продлится поездка чуть больше часа.
Билеты можно приобрести на сайте и в приложении, а также прямо в кассах вокзала. Стоимость взрослого билета стартует от 136,96 грн, детского – от 104 грн.
- Ранее на период праздничных выходных Укрзализныця назначила ретро-поезд на паровозной тяге в Киеве.
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