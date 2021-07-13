Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда из Житомира в Одессу
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда из Житомира в Одессу в связи с популярностью этого маршрута
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, Укрзализныця, зважачючы большую популярность маршрута, назначила дополнительные рейсы поезда №131 / 132 Житомир - Одесса.
Отмечается, что дополнительные рейсы запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля, а также на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.
Поезд будет отправляться из Житомира в 23:15 и прибывать к морю в 9:29. Обратно из Одессы он будет отправляться в 12:27 и прибывать в Житомир в 22:10.
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