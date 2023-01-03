Укрзализныця назначила дополнительные рейсы на Рождественские праздники

Об этом информирует Укрзализныця .

Дополнительные рейсы на 6-8 января:

№180/179 Киев — Днепр

Отправление 6 и 8 января в 09:53 и прибытие в Днепр в 18:25. Обратно в тот же день в 08:51, в Киеве в 17:05.

№191/192 Киев — Львов

8 января поезд отправляется в 07:44 из столицы и в 15:28 во Львов. 8 января возвращается в 08:06 и прибывает в 15:38.

№176/175 Киев — Кривой Рог

Из столицы 8 января в 06:19 через Мироновку, ст. им. Шевченко и Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в 16.26.

№104/103 Киев — Харьков

Отправление 8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно 8 января из Харькова в 10:48, прибытие в 18:41.



№168 Львов — Одесса

8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. В тот же день из Одессы в 10.16 и прибытие в 21.38.

Также 8 января будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск "Лыжный экспресс" №745.

Все билеты еще есть в приложении Укрзализныци.

9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.

В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.

20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях. А 22 декабря волшебник посетил Балаклею и станцию Занки Изюмского направления.

В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. Рейсы запланированы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января.

22 декабря стартовал горнолыжный сезон в Карпатах, семь поездов "Укрзализныци" будут возить любителей прокатиться на лыжах.

26 декабря Укрзализныця объявила о запуске дополнительных рейсов в карпатском направлении из ряда украинских городов. Также из-за спроса на билеты был запущен бонусный рейс Киев – Кривой Рог.

28 декабря в Укрзализныце сообщили, что на наиболее популярные направления путешествий украинцев добавили еще один Интерсити и новые вагоны.

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