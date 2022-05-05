Укрзализныця назначила дополнительные пригородные поезда с 7 мая
С 7 мая начнут курсировать ежедневные пригородные поезда Носовка – Киев-Волынский и Киев – Нежин
Об этом говорится в телеграмме Укрзализныци.
Поезд Носовка – Киев-Волынский будет выезжать в 4:44, а приезжать в 7:23.
Поезд Киев (Северная платформа) – Нежин будет отправляться в 8:38 и 19:29, а прибывать в 11:09 и 22:13. Из Нежина он будет выезжать в 4:30 и 17:43, а приезжать в 7:29 и 20:28.
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