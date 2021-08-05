Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Рахов и Одессу
Укрзализныця назначила дополнительные летние поезда в Рахов и Одессу, а также увеличила количество мест в некоторых имеющихся поездах
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Учитывая пиковую сезонную популярность маршрутов, Укрзализныця назначила дополнительные поезда и увеличила количество мест в некоторых имеющихся поездах", - говорится в сообщении.
Так, с 6 августа начнет курсировать быстрый ночной поезд №217 / 218 Киев - Рахов. Он будет отправляться из Киева по четным числам в 14:28. Обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20. Поезд будет курсировать до 31 августа. Он позволит обеспечить ежедневное сообщение Рахова с Киевом.
С 9 августа начнет курсировать поезд №287 / 218 Киев - Одесса. Он будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета. Из Киева он будет отправляться в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33. Отмечается, что 21 августа поезд не будет курсировать по техническим причинам.
Отмечается, что поезд Киев - Одесса будет состоять исключительно из поездов класса RIC, то есть международного стандарта пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким, так и широким путям, а в каждом купе предусмотрен рукомойник. Места в таких вагонах будут продаваться по принципу СВ: 2 пассажира на купе.
В пресс-службе отметили, что компания также добавила вагоны к наиболее популярным поездам, курсирующим из Киева в Мариуполь и Попасную.
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