Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Рахов и Одессу

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Учитывая пиковую сезонную популярность маршрутов, Укрзализныця назначила дополнительные поезда и увеличила количество мест в некоторых имеющихся поездах", - говорится в сообщении.



Так, с 6 августа начнет курсировать быстрый ночной поезд №217 / 218 Киев - Рахов. Он будет отправляться из Киева по четным числам в 14:28. Обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20. Поезд будет курсировать до 31 августа. Он позволит обеспечить ежедневное сообщение Рахова с Киевом.



С 9 августа начнет курсировать поезд №287 / 218 Киев - Одесса. Он будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета. Из Киева он будет отправляться в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33. Отмечается, что 21 августа поезд не будет курсировать по техническим причинам.



Отмечается, что поезд Киев - Одесса будет состоять исключительно из поездов класса RIC, то есть международного стандарта пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким, так и широким путям, а в каждом купе предусмотрен рукомойник. Места в таких вагонах будут продаваться по принципу СВ: 2 пассажира на купе.



В пресс-службе отметили, что компания также добавила вагоны к наиболее популярным поездам, курсирующим из Киева в Мариуполь и Попасную.