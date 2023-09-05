Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков

Об этом информирует Укрзализныця .

7, 8 и 9 сентября отправится в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков.

В четверг и субботу отправление из столицы в 13:04, прибытие в 20:31. Обратно поезд будет выезжать в 22:00 в Киеве в 05:00.

В пятницу поезд №251/252 прибудет в Харьков 21:42. Вновь будет отправляться в Киев в 23:50 и прибывать в 07:53.

Билеты на рейсы уже доступны в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.