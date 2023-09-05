Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков
В четверг, пятницу и субботу на маршруте Киев - Харьков назначили дополнительные рейсы
Об этом информирует Укрзализныця .
7, 8 и 9 сентября отправится в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков.
В четверг и субботу отправление из столицы в 13:04, прибытие в 20:31. Обратно поезд будет выезжать в 22:00 в Киеве в 05:00.
В пятницу поезд №251/252 прибудет в Харьков 21:42. Вновь будет отправляться в Киев в 23:50 и прибывать в 07:53.
Билеты на рейсы уже доступны в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.26 Покупка 37.26Продажа 37.91
- EUR Покупка 40.28Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное