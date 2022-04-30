Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 30 апреля
На 30 апреля Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда для эвакуации населения
Об этом говорится на сайте Укрзализныци.
График рейсов:
11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;
14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1;
16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр.
Однако точное время отправки может изменяться.
Отметим, в Одессу не будут ездить поезда во время удлиненного комендантского часа
Эвакуационные рейсы являются бесплатными.
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- Львов
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