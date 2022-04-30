Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 30 апреля

Об этом говорится на сайте Укрзализныци.



График рейсов:



11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;



14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1;



16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;



23:30 - 234/233 Чоп - Днепр.



Однако точное время отправки может изменяться.



Отметим, в Одессу не будут ездить поезда во время удлиненного комендантского часа



Эвакуационные рейсы являются бесплатными. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb