Укрзализныця назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

Новые электрички будут курсировать до 30 сентября. В дальнейшем будет принято решение о продлении их использования на маршруте.

Так, отправление с пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр будет происходить:

08:34 – 09:31 (поезд №6049);

16:36 – 17:26 (поезд №6051);

18:37 –19:27 (поезд №6053).

Обратный маршрут со станции Васильков-Центр и прибытие на Киев-Пассажирский будет осуществляться по расписанию:

07:28 – 08:24 (поезд №6050);

09:41 – 10:32 (поезд №6052);

17:36 – 18:26 (поезд №6054).

В Укрзализныци добавляют, что эти поезда будут курсировать каждый день, кроме выходных.

Остановки на маршрутах предусмотрены на станциях Боярка, Тарасовка, Вишневое и Караваевы Дачи.