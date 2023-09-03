Укрзализныця назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом
В воскресенье, 3 сентября, Укрзализныця назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением между Васильковом и Киевом
Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.
Новые электрички будут курсировать до 30 сентября. В дальнейшем будет принято решение о продлении их использования на маршруте.
Так, отправление с пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр будет происходить:
- 08:34 – 09:31 (поезд №6049);
- 16:36 – 17:26 (поезд №6051);
- 18:37 –19:27 (поезд №6053).
Обратный маршрут со станции Васильков-Центр и прибытие на Киев-Пассажирский будет осуществляться по расписанию:
- 07:28 – 08:24 (поезд №6050);
- 09:41 – 10:32 (поезд №6052);
- 17:36 – 18:26 (поезд №6054).
В Укрзализныци добавляют, что эти поезда будут курсировать каждый день, кроме выходных.
Остановки на маршрутах предусмотрены на станциях Боярка, Тарасовка, Вишневое и Караваевы Дачи.
- Кроме того, 3 сентября в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.
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