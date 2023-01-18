Укрзализныця назначила дополнительную остановку скоростного Интерсити+ "Киев — Черкассы"
АО "Укрзализныця" назначает с 20 января еще одну остановку в городе Смила скоростного Интерсити+ №730/729 "Киев — Черкассы"
Об этом информирует Укрзализныця.
С пятницы 20 января рейс Интерсити+ №730/729 Киев — Черкассы будет останавливаться в городе Смила не только на станции им. Тараса Шевченко, а и на остановочном пункте "Центральная".
По пути из Киева поезд будет останавливаться на "Центральной" в 20:35, а при следовании из Черкасс - в 7:00.
Также Укрзализныця запустит из столицы в Черкассы новый скоростной поезд Hyundai Rotem. Отмечают, что компания назначила новый Интерсити+ №730/729 Киев – Черкассы. Из Киева он будет отправляться в 17:50 ежедневно, кроме вторника и прибывать в Черкассы в 21:07. Из Черкасс поезд будет отправляться ежедневно, кроме среды, в 06:33 и прибывать в 09:39. Первый рейс из Киева отправится 20 января, а из Черкасс – 21 января.
- 12 января Укрзализныця назначила новый поезд №110/109, который с 20 января будет курсировать из Львова в Херсон и обратно.
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