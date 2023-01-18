Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Укрзализныця назначила дополнительную остановку скоростного Интерсити+ "Киев — Черкассы"

Укрзализныця назначила дополнительную остановку скоростного Интерсити+ "Киев — Черкассы"

18 января, 2023 среда
15:39
Общество

АО "Укрзализныця" назначает с 20 января еще одну остановку в городе Смила скоростного Интерсити+ №730/729 "Киев — Черкассы"

Об этом информирует Укрзализныця.

С пятницы 20 января рейс Интерсити+ №730/729 Киев — Черкассы будет останавливаться в городе Смила не только на станции им. Тараса Шевченко, а и на остановочном пункте "Центральная".

По пути из Киева поезд будет останавливаться на "Центральной" в 20:35, а при следовании из Черкасс - в 7:00.

Также Укрзализныця запустит из столицы в Черкассы новый скоростной поезд Hyundai Rotem. Отмечают, что компания назначила новый Интерсити+ №730/729 Киев – Черкассы. Из Киева он будет отправляться в 17:50 ежедневно, кроме вторника и прибывать в Черкассы в 21:07. Из Черкасс поезд будет отправляться ежедневно, кроме среды, в 06:33 и прибывать в 09:39. Первый рейс из Киева отправится 20 января, а из Черкасс – 21 января.

  • 12 января Укрзализныця назначила новый поезд №110/109, который с 20 января будет курсировать из Львова в Херсон и обратно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Укрзализныця
новости Киева
Читайте также:
Юрій Ігнат
16 января, 2023 понедельник
В Воздушных силах оценили вероятность высадки российского десанта в Киеве
Секретар РНБО України Олексій Данілов
16 января, 2023 понедельник
"Назначение Герасимова – последний звонок": Данилов заявил, что РФ готовит "крайний рывок" и спрогнозировал сроки
15 января, 2023 воскресенье
Перед ударом по Днепру там задержали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили "друзьям" в Россию, - СМИ
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.57
  • EUR
    Покупка 42.06
    Продажа 43.05
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 января
17:07
Эксклюзив
Расследование падения вертолета в Броварах может занять несколько месяцев, - главред Defense Express Катков
16:59
Жителей Одесчины предупредили о запрете купания на Крещение в открытых водоемах
16:56
Сбор на эвакуационный автомобиль для парамедиков, работающих в Бахмуте
16:51
Обновлено
В Днепре после ракетного удара без вести пропавшими считают 17 человек, 12 тел и фрагментов не идентифицированы, - ОВА
16:47
Цыганков выбрал игровой номер в "Жироне" и напомнил испанцам о войне в Украине
16:41
С начала зернового соглашения из портов Украины вышло более 650 судов с продовольствием
16:33
Обновлено
Падение вертолета в Броварах: поисково-спасательные работы завершены, погибли 14 человек, среди них – руководство МВД
16:22
Миссия МАГАТЭ прибыла на Чернобыльскую АЭС
16:22
РФ мобилизует на войну с Украиной наркоманов, - Центр нацсопротивления
16:22
За минувшие сутки в результате действий российской армии погибли 5 мирных жителей Украины
16:13
Эксклюзив
Еспресо
Попробовали вынести камеру: телеканал "Еспресо: Белая Церковь" пытались ограбить
16:10
Дело Микитася о попытке подкупа мэра Днепра направили в суд
16:09
OPINION
Когда кончится геноцидная война России?
15:41
Уайлдера признали автором лучшего нокаута года
15:37
Главу Нацполиции Клименко назначили исполняющим обязанности главы МВД
15:36
МИД Финляндии закрывает свое представительство в российском Мурманске
15:34
"Мы не можем оставаться равнодушными": Папа Франциск о ракетном ударе РФ по Днепру
15:32
Эксклюзив
Интенсивные бои за Соледар продолжаются, ВСУ бьют по врагу артиллерией и авиацией, - командир подразделения разведчиков Terra Волохов
15:30
Канада объявила о передаче Украине 200 бронетранспортеров
15:26
ЦПД: Роспропаганда распространяет фейки о якобы подготовке взрыва в больнице Днепра
15:17
За Украину на ЧЕ по биатлону выступят две олимпийские чемпионки
15:17
Украина договорилась с западными партнерами о дополнительных объемах газа для прохождения отопительного сезона
15:00
Эксклюзив
Карта боевых действий за период с 13 по 18 января. Станет ли Соледар смертельной ловушкой для россиян?
14:52
Российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины, зафиксировано 11 приходов
14:51
Монобанк
Monobank планирует открыть в Польше виртуальный банк
14:49
Stinger
Латвия отправит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники
14:47
WBC удивила выбором лучшего боксера года
14:42
Антониу Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш в Давосе: я не вижу конца войны в Украине в ближайшем будущем
14:39
На спутнике Сатурна обнаружили слой снега, который может достигать толщины в 700 м: ученые объяснили, как он возник
14:27
В школе на временно оккупированном Запорожье, где захватчики хранили боекомплекты, прогремели взрывы, - мэр Мелитополя
14:23
Президент Сербии заявил, что война в Украине ухудшила его отношения с Путиным
14:23
Запад наконец даст Украине танки, но нужно делать больше, - глава МИД Литвы Ландсбергис
14:20
Украинка Костюк за 57 минут разгромила австралийку на Australain Open
14:13
Обновлено
Лавров сказал, что о переговорах с Зеленским и его мирном плане "не может быть и речи". В МИД Украины отреагировали
14:01
Эксклюзив
Каждый день на фронт заходит по 2-3 батальонно-тактические группы РФ, - военный эксперт Свитан
14:00
OPINION
Полет "Вагнера" или "Кольцо Пригожина"
13:46
"Попытка прекратить войну": Путин нашел новое абсурдное оправдание вторжению РФ в Украину
13:46
СБУ идентифицировала главу "карательных рейдов" кадыровцев в Луганской области
13:37
Украина до конца зимы выставит на приватизацию еще один морской порт
13:26
Для разминирования ЗАЭС после ее освобождения от оккупантов понадобится не менее 2 месяцев, - Энергоатом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV