Об этом сообщила Урзализница в телеграме.

"Учитывая увеличенный спрос пассажиров на возвращение в Украину, Укрзализныця назначает новый поезд №32/31 сообщением Перемышль – Запорожье", - отметили в предприятии.

Впервые поезд отправится из Запорожья 11 июня, а будет курсировать с 12 июня. Из Перемышля поезд будет отправляться в 16:00, останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. И Запорожье поезд будет отбывать в 15:30, останавливаться в Днепре в 17:33, и прибывать в Перемышль в 12:50.

Маршрут будет лежать через Львов, Бердичев, станцию им. Т. Шевченко, Знаменку, Белую Церковь, Каменское и Днепр, что позволит жителям нескольких регионов удобно вернуться домой из-за границы.

"Вагоны в поезде - купейные и класса люкс, билеты будут доступны онлайн", - отметили в Укрзализныце.

8 июня Укрзализныця добавит два поезда из Киева в Житомир.

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