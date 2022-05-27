Об этом сообщила Укрзализныця в телеграмме .

"Поезд будет отправляться с 11 июня из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 7:21. В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня, отправиться в 18:39 и прибывать в Киев в 09:21. Пассажиры указанного рейса будут иметь удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии", - отметили в ведомстве.

По прибытии в 7:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на поезд Интерсити № 105 Перемышль - Вена - Грац. Также можно перейти на Интерсити №3804 Перемышль – Щецин, курсирующий, в частности, через Краков, Катовице, Вроцлав, Зеленая Гура, Щецин.

В обратном направлении можно воспользоваться поездами, ездящими Польшей и Австрией, для пересадки на поезд № 54/53 Перемышль – Киев.

Поезд № 104 Грац – Вена – Перемышль отправляется в 5:26 из Граца и в 8:10 – из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03.

Поезд № 73104 Вроцлав – Перемышль выезжает в 09:10 и приезжает в Перемышль в 16:59. Он останавливается, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице.

"Напомним, с 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок Польшей. С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув. Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными", - отметили в Укрзализныце.

С 29-30 мая Укрзализныця изменит расписание пяти поездов.

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