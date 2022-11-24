Укрзализныця назначает дополнительные поезда для пересадки пассажиров во Львове

Об этом информирует в телеграме Укрзализныця .

Пассажиры поездов №4/3 Запорожье — Ужгород и №17/18 Харьков — Ужгород, которые 24 ноября будут следовать только до Львова, смогут пересесть на дополнительный поезд №295/296 Львов — Ужгород, который отправится сегодня в 23:30 .

Также украинцы, которые едут на поезде №6/5 Запорожье — Рахов, который будет следовать только до Львова, смогут пересесть на поезд №205/206 Львов — Рахов, который отправится сегодня в 23:50 .

"Все билеты пассажиров действительны, производить обмен или покупать новые не нужно", - подчеркнули в ведомстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb