Укрзализныця назначает дополнительные поезда для пересадки пассажиров во Львове
Назначены два дополнительных поезда от Львова до Ужгорода и Рахова для пересадки украинцев, прямые поезда которых были ограничены
Об этом информирует в телеграме Укрзализныця .
Пассажиры поездов №4/3 Запорожье — Ужгород и №17/18 Харьков — Ужгород, которые 24 ноября будут следовать только до Львова, смогут пересесть на дополнительный поезд №295/296 Львов — Ужгород, который отправится сегодня в 23:30 .
Также украинцы, которые едут на поезде №6/5 Запорожье — Рахов, который будет следовать только до Львова, смогут пересесть на поезд №205/206 Львов — Рахов, который отправится сегодня в 23:50 .
"Все билеты пассажиров действительны, производить обмен или покупать новые не нужно", - подчеркнули в ведомстве.
- Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине. В Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако агрессоры попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве , также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде.
- По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт. Также из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением .
- По состоянию на 19:30 с задержками более часа двигались 22 поезда.
- Уже вечером в разные уголки Украины начали подавать электрику, в частности в Одессу , Киев, Львов, Волынь, на Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
- 24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили , что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.
- По состоянию на утро 24 ноября 95 поездов Укрзализныци продолжают движение, однако 81 из них задерживается.
- Сегодня Укрзализныця уменьшила количество поездов в результате обстрелов нашей энергетической инфраструктуры российскими захватчиками 23 ноября.
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