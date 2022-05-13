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Укрзализныця наращивает показатели грузовых перевозок

13 мая, 2022 пятница
19:23
Общество

Укрзализныця постепенно увеличивает количество грузовых перевозок. Наибольший рост фиксируется в транспортировке зерна

Об этом сообщает глава компании Александр Камышин.

Стало известно, что АО "Укрзализныця" постепенно увеличивает объемы грузовых перевозок. В частности, в мае железная дорога перевозит 300-310 тыс. тонн грузов в сутки. Это примерно 40% от довоенного показателя.

Так, к началу полномасштабного вторжения РФ Укрзализныця перевозила в среднем 700 тыс. тонн грузов в сутки.

В первые дни после 24 февраля этот показатель упал до 150 тысяч тонн.

В марте показатель удалось поднять до 250 тыс. тонн. В апреле он составил 295 тыс. тонн, а с начала мая – 300-310 тыс. тонн.

Камышин также сообщает, что самый большой  рост фиксируется в перевозке зерна – показатели выросли на 86%.

Кроме того, показатели перевозок строительных материалов выросли вдвое.

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Укрзализныця
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