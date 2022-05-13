Укрзализныця наращивает показатели грузовых перевозок
Укрзализныця постепенно увеличивает количество грузовых перевозок. Наибольший рост фиксируется в транспортировке зерна
Об этом сообщает глава компании Александр Камышин.
Стало известно, что АО "Укрзализныця" постепенно увеличивает объемы грузовых перевозок. В частности, в мае железная дорога перевозит 300-310 тыс. тонн грузов в сутки. Это примерно 40% от довоенного показателя.
Так, к началу полномасштабного вторжения РФ Укрзализныця перевозила в среднем 700 тыс. тонн грузов в сутки.
В первые дни после 24 февраля этот показатель упал до 150 тысяч тонн.
В марте показатель удалось поднять до 250 тыс. тонн. В апреле он составил 295 тыс. тонн, а с начала мая – 300-310 тыс. тонн.
Камышин также сообщает, что самый большой рост фиксируется в перевозке зерна – показатели выросли на 86%.
Кроме того, показатели перевозок строительных материалов выросли вдвое.
- Напомним, что 7 мая Укрзализныця возобновила движение пригородных поездов в деоккупированные населенные пункты Киевщины.
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