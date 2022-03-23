Укрзализныця начинает продажу билетов на Интерсити+ Киев - Пшемысль
С 24 марта в Украине будет курсировать ежедневный поезд Интерсити+ сообщением Киев - Пшемысль
Об этом заявила Укрзализныця.
"Укрзализныця открывает продажу билетов на поезд Интерсити+ сообщением Киев – Пшемысль", - говорится в сообщении.
Поезд №715 будет отправляться из Киева в 8:30 каждый день.
Билеты доступны для продажи на сайте и в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.
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