Об этом сообщает Укрзализныця.

"Учитывая 2,5 тысячи проданных билетов и чрезвычайный интерес украинцев к проекту "Билеты к победе", который Укрзализныця запустила вместе с платформой UNITED24, мы решили, что просто не имеем права ограничиваться пятью городами, билеты на поезда к которым уже в продажи. Поэтому сегодня мы открываем продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь", – говорится в сообщении.

Воспользоваться этими билетами можно будет сразу после деоккупации. Как только движение будет возобновлено, Укрзализныця пришлет письма всем благотворителям с информацией обо всех деталях по выбранному рейсу.

Рейсы будет совершать легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить символический билет можно здесь.

Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя.

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