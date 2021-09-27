Укрзализныця начала продажу непрофильных активов: планирует получить минимум 13 млн грн
Укрзализныця провела первые аукционы по продаже непрофильных активов
Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, первый аукцион по продаже непрофильных активов Укрзализныци состоялся 27 сентября.
"Впервые в истории компания выставляет на аукцион здания, которые не являются профильными. Сегодня на кону пять лотов: нежилые помещения, магазины, спиртохранилище", - отметили в пресс-службе.
В компании добавили, что от первой партии непрофильных активов Укрзализныця планирует получить 13 млн грн. Всего к концу года компания планирует получить от реализации непрофильных активов минимум полмиллиарда гривен.
Компания также планирует начать продажи еще четырех лотов 5 октября. Речь идет о помещении аптеки, подвальном помещении, нежилом помещении и магазине.
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