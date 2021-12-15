Укрзализныця начала продажу билетов через мессенджеры Facebook и Apple

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



"АО "Укрзализныця" запустило свой официальный чат-бот для продажи билетов и отправки уведомлений о рейсе в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger - в дополнение к запущенным ранее Viber и Telegram", - говорится в сообщении.



Чат-бот открывается прямо с главной страницы Укрзализныци в Facebook.



С помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры Укрзализныци могут покупать билеты на все поезда дальнего сообщения и скоростные поезда Интерсити+, возвращать ранее приобретенные билеты, смотреть расписание рейсов и онлайн-табло станций, а также проверять, на какую платформу прибывает поезд.



Кроме этого, приобретенные в официальном чат-боте билеты можно добавлять в кошельки Apple Wallet и Google Pay.

Напомним, 12 января Укрзализныця запустила чат-боты в Viber и Telegram с возможностью продажи билетов.