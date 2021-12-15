Укрзализныця начала продажу билетов через мессенджеры Facebook и Apple
В среду, 15 декабря, Укрзализныця начала продажу билетов через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"АО "Укрзализныця" запустило свой официальный чат-бот для продажи билетов и отправки уведомлений о рейсе в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger - в дополнение к запущенным ранее Viber и Telegram", - говорится в сообщении.
Чат-бот открывается прямо с главной страницы Укрзализныци в Facebook.
С помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры Укрзализныци могут покупать билеты на все поезда дальнего сообщения и скоростные поезда Интерсити+, возвращать ранее приобретенные билеты, смотреть расписание рейсов и онлайн-табло станций, а также проверять, на какую платформу прибывает поезд.
Кроме этого, приобретенные в официальном чат-боте билеты можно добавлять в кошельки Apple Wallet и Google Pay.
- Напомним, 12 января Укрзализныця запустила чат-боты в Viber и Telegram с возможностью продажи билетов.
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