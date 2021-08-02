Укрзализныця начала электрификацию участка Ковель-Изов-Госграница
Укрзализныця получила разрешение на начало основных работ и начала электрификацию участка Ковель - Изов - Госграница
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Участок Ковель - Изов - Госграница является сверхважным для развития железнодорожных перевозок в направлении стран Европейского Союза. Электрификация этого маршрута заложит прочный камень в фундамент увеличения европейского транзитного грузопотока и развития экономики нашего государства", - цитирует пресс-служба слова и.о. председателя правления Ивана Юрика.
Отмечается, что благодаря реализации этого проекта Украина сможет существенно увеличить вес грузовых поездов на участке, повысить его пропускную способность и сократить сроки доставки грузов. Кроме того, введение электротяги на участке позволит высвободить десять магистральных тепловозов, существенно уменьшить выбросы продуктов сгорания в атмосферу и на 136,4 млн грн в год уменьшить эксплуатационные расходы.
В пресс-службе заметили, что комплекс работ по электрификации направления Ковель - Изов - Госграница железнодорожники начали с установки опор контактной сети на станции Устилуг, модернизации рельсовых цепей, прокладки кабельных сетей на станции Люблинец-Волынский.
В общем, добавили в компании, первая очередь работ предусматривает реконструкцию контактной сети, оборудование стрелочных переводов системами электрообогрева, модернизацию освещения станционных горловин и железнодорожных переездов, прокладку кабельных сетей СЦБ и связи, реконструкцию устройств переездной сигнализации, оповещения и технологической связи, монтаж светофоров, панелей питания, защитного заземления, замену батарейных шкафов и тому подобное.
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