Укрзализныця модернизировала три поезда для маломобильных людей за почти 160 млн грн
Укрзализныця направила 158 млн грн на модернизацию трех поездов для маломобильных групп людей
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця модернизировала уже третий пригородный поезд и сделала его безбарьерным. Эти поезда приспособлены для путешествий маломобильных людей. На модернизацию указанных инклюзивных поездов Укрзализныця направила 158 млн грн НДС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас такой поезд курсирует на фастовском направлении, которое является одним из самых популярных. Еще два ближайшее время выйдут на маршруты.
Эти поезда имеют вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, установленные пандусы, кнопки вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля. Также изменен ряд систем и деталей интерьера, установлено крепление для велосипедов.
"Вопрос безбарьерного доступа актуален для Укрзализныци, поскольку компания является партнером соответствующей программы Офиса первой леди Елены Зеленской. Сейчас разрабатывается комплексная стратегия развития инклюзивных вокзальных комплексов, которые будут удобными для всех групп маломобильных людей как с позиции навигации и логистики, так и с позиции сервиса и непосредственно посадки в вагон ", - отметили в компании.
В общем, добавили в Укрзализныци, до конца года компания планирует модернизировать с учетом элементов безбарьерности еще четыре поезда.
В пресс-службе отметили, что все работы по ремонту поездов выполнен на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода.
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