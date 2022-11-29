Укрзализныця меняет расписание поезда из Херсона в Киев

Об этом идет речь на телеграмм-канале Укрзализныци.

"Расписание поезда №102/101 Киев — Херсон становится более удобным для херсонцев. С 1 декабря поезд будет отправляться в Киев — в 15:27, прибывая на рассвете к первым рейсам кольцевой электрички", – отмечают в Укрзализныци.

Купить билеты по обновленному графику можно на сайте, в чат-боте и в приложении.

Напомним, 25 ноября из Херсона отправился первый эвакуационный поезд: выехали 100 человек

26 ноября началась бесплатная эвакуация из Херсона в Хмельницкий

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