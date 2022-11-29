Укрзализныця меняет расписание поезда из Херсона в Киев
Укрзализныця меняет расписание поезда из Херсона. Теперь пассажиры смогут отправляться с вокзала в светлое время суток
Об этом идет речь на телеграмм-канале Укрзализныци.
"Расписание поезда №102/101 Киев — Херсон становится более удобным для херсонцев. С 1 декабря поезд будет отправляться в Киев — в 15:27, прибывая на рассвете к первым рейсам кольцевой электрички", – отмечают в Укрзализныци.
Купить билеты по обновленному графику можно на сайте, в чат-боте и в приложении.
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