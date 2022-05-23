Укрзализныця меняет расписание движения ряда пассажирских поездов
С 29-30 мая Укрзалізниця изменит расписание пяти поездов
Об этом говорится в телеграмме " Укрзалізниці".
- №758/757 Могилев-Подольский – Киев будет отправляться в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая;
- №770/769 Каменец-Подольский – Киев будет отправляться в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая;
- №790/789-792/791 Киев – Кременчуг/Кропивницкий с 30 мая:
- отправляться из Киева в 16:02 вместо 17:42;
- будет отправляться из Кременчуга в 22:47 вместо 23:49;
- будет отправляться из Кропивницкого в 23:05 вместо 00:20.
- №140/139 Каменец-Подольский – Киев будет отправляться в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая;
- №42/41 Львов – Днепр на участке ст. Им.Т.Шевченко - Вольногорск с 29 мая будет отправляться так:
им.Т.Шевченко – в 0:56 вместо 01:08;
- каменка – в 01.19 вместо 01.33;
- Фундуклеевка – в 01:37 вместо 01:50;
- Знаменка – в 02:28 вместо 02:40;
- Александрия – в 03:14 вместо 03:26;
- Пятихатки – в 04:38 вместо 04:49;
- Вольногорск – 05:38 вместо 05:11.
"Просим пассажиров обратить внимание на эти изменения при планировании поездок", - подчеркнули в Укрзализныце.
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