Укрзализныця ко Дню Независимости изменит два маршрута

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, в период празднования Дня Независимости Укрзализныця продолжит маршрут поезда Киев - Харьков. Так, 20 августа он поезд №64 / 63 будет курсировать по маршруту Киев - Константиновка. Отправление из Киева будет в 22:50, а прибытие в Константиновку в 10:20. Пассажирам, которые едут из Константиновки в Харьков 21 августа, можно будет использовать дополнительный поезд №264 Константиновка - Харьков, что отправится из Константиновки в 12:30 и прибудет в Харьков в 16:54.



Кроме того, поезд изменит маршрут 25 августа. В этот день он будет курсировать с Лисичанска в Киев. Из станции Лисичанск поезд отправится в 17:46, в Киев прибудет в 6:03. Время отправки из Харькова при этом не изменится. Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова в Лисичанск на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд № 237 Харьков - Лисичанск, что отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00.



В пресс-службе также добавили, что Укрзализныця с 19 сентября запускает двогрупний поезд №13 / 14-113 / 114 Киев - Солотвино, Чоп, благодаря которому значительно сократится время в пути.



Отмечается, что из Киева поезд будет отправляться в 17:11, а в Солотвино прибывать в 11:19. В обратном направлении поезд будет отправляться с 20 сентября в 16:50, а в Киев прибывать в 10:44.



В пресс-службе отметили, что маршрут поезда пройдет через станции Стрый, Славское, Свалява, Мукачево, а маршрут поезда №113 / 114 - через станции Самбор, Турка, Сянки, Перечин и Ужгород. Поезда соединяться и розьеднуватимуться на станции Львов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb