Укрзализныця ко Дню Независимости изменит два маршрута
Укрзализныця изменит маршрут поездов Киев - Харьков и продолжит маршрут Киев - Солотвино, Чоп
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, в период празднования Дня Независимости Укрзализныця продолжит маршрут поезда Киев - Харьков. Так, 20 августа он поезд №64 / 63 будет курсировать по маршруту Киев - Константиновка. Отправление из Киева будет в 22:50, а прибытие в Константиновку в 10:20. Пассажирам, которые едут из Константиновки в Харьков 21 августа, можно будет использовать дополнительный поезд №264 Константиновка - Харьков, что отправится из Константиновки в 12:30 и прибудет в Харьков в 16:54.
Кроме того, поезд изменит маршрут 25 августа. В этот день он будет курсировать с Лисичанска в Киев. Из станции Лисичанск поезд отправится в 17:46, в Киев прибудет в 6:03. Время отправки из Харькова при этом не изменится. Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова в Лисичанск на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд № 237 Харьков - Лисичанск, что отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00.
В пресс-службе также добавили, что Укрзализныця с 19 сентября запускает двогрупний поезд №13 / 14-113 / 114 Киев - Солотвино, Чоп, благодаря которому значительно сократится время в пути.
Отмечается, что из Киева поезд будет отправляться в 17:11, а в Солотвино прибывать в 11:19. В обратном направлении поезд будет отправляться с 20 сентября в 16:50, а в Киев прибывать в 10:44.
В пресс-службе отметили, что маршрут поезда пройдет через станции Стрый, Славское, Свалява, Мукачево, а маршрут поезда №113 / 114 - через станции Самбор, Турка, Сянки, Перечин и Ужгород. Поезда соединяться и розьеднуватимуться на станции Львов.
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