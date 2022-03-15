Укрзализныця изменила расписание движения дополнительного поезда Львов - Чоп
15 марта дополнительный поезд Львов – Чоп отправится не в 14:00, а в 16:50
Об этом сообщила Укрзализныця.
График движения дополнительного поезда №7625/7626 сообщением Львов – Чоп изменили для удобства пассажиров.
"15 марта этого года поезд отправится с Главного железнодорожного вокзала Львова ориентировочно в 16:50, а не в 14:00, как сообщалось ранее", - говорится в сообщении.
Укрзализныця просит пассажиров обратить внимание на изменения при планировании поездки в указанном сообщении и внимательно следить за объявлениями на вокзале.
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