Укрзализныця изменила отсчет "нулевого километра" с Москвы на Киев
Укрзализныця в рамках старта масштабной программы дерусификации и украинизации объектов железнодорожного транспорта будет вычислять нулевой километр от сердца Украины – главного столичного вокзала станции Киев-Пассажирский
Об этом сообщил председатель правления Общества Александр Камышин во время презентации указанной программы, передает пресс-служба Укрзализныци.
"Начинаем с нуля. Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было указано 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет мы имели расчет нулевого километра от России. Мы покончим с этим. Отныне нулевой километр украинских железных дорого здесь, в Киеве, на Центральном вокзале", - подчеркнул он.
Александр Камышин также представил уже установленную символическую нулевую отметку на первой платформе Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский и сообщил, что в ближайшие три года все километровые знаки на железной дороге будут заменены на современные светоотражающие.
"Для нас это не только символично, но и решает вопросы безопасности и эффективности движения, потому что большая часть этих знаков не менялась с середины прошлого столетия", - отметил Камышин.
- Напомним, Укрзализныця начинает трехлетнюю программу "Железная украинизация", цель которой полностью избавиться от имперских и российских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта. Комплексная программа рассчитана на 2023-2025 гг. За эти три года в несколько этапов планируется украинизировать все, что связывает железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессором: названия железных дорог, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и т.д.
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