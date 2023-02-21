Об этом сообщил председатель правления Общества Александр Камышин во время презентации указанной программы, передает пресс-служба Укрзализныци.

"Начинаем с нуля. Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было указано 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет мы имели расчет нулевого километра от России. Мы покончим с этим. Отныне нулевой километр украинских железных дорого здесь, в Киеве, на Центральном вокзале", - подчеркнул он.

Александр Камышин также представил уже установленную символическую нулевую отметку на первой платформе Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский и сообщил, что в ближайшие три года все километровые знаки на железной дороге будут заменены на современные светоотражающие.

"Для нас это не только символично, но и решает вопросы безопасности и эффективности движения, потому что большая часть этих знаков не менялась с середины прошлого столетия", - отметил Камышин.